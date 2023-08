Mindestens zwei Tote bei schweren Unwettern in den USA

Slowenien kämpft am Wochenende mit der schwersten Naturkatastrophe seit Jahrzehnten, auch in Österreich halten Überschwemmungen und (…)

In Serbien fordert ein Unwetter das Leben eines zwölfjährigen Jungen. Auf der beliebten Urlaubshalbinsel Istrien in Kroatien richten (…)

Unwetter: Totes Kind in Serbien, Schäden in Kroatien

Extremes Wetter in Süd- und Südosteuropa: Tote und Verletzte

In Norditalien und auf dem Balkan stürmte und hagelte es so schwer, dass Menschen ums Leben kamen. In Süditalien war es heiß, und in (…)