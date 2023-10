Mindestens sieben Tote bei Einsturz von Kirche in Mexiko

Durch die Wüste, übers Meer, durch den Wald: Es gibt viele Migrationsrouten weltweit - eine Landroute wird in einer Untersuchung als (…)

Zumindest am Wochenende sollen wieder einzelne Personenzüge durch den Gotthard-Basistunnel rollen. Der Grund für die weiterhin (…)

Im zentralamerikanischen Guatemala riss ein Hochwasser mehrere Häuser mit - mindestens sechs Menschen starben. Auch in Mexiko kamen bei (…)

Mehrere Tote nach Hochwasser in Guatemala und Mexiko

Australierin übt Einparken – Auto prallt auf Strand

In Panik in einem Auto das Gaspedal drücken, ist keine gute Idee. Einer Fahranfängerin in Sydney ist genau das passiert. Ihr Auto (…)