Mindestens elf Tankstellen überfallen: Mann in U-Haft

Zahlreiche Überfälle auf Tankstellen im Raum München stehen laut Polizei vor der Aufklärung. Die Polizei hat als mutmaßlichen Täter einen 25-Jährigen ermittelt und festgenommen. Er habe alle Taten gestanden, teilte das Polizeipräsidium München am Donnerstag mit.

Der Mann soll demnach zwischen Anfang Januar und Mitte Februar mindestens elf Tankstellen mit einer Schusswaffe überfallen und dabei die Herausgabe von mehreren tausend Euro sowie Tabakwaren und alkoholische Getränke gefordert haben.

Ermittlungen und Spuren am Tatort hätten zu dem jungen Mann geführt, hieß es. Er wurde den Angaben zufolge an seiner Wohnanschrift von Spezialeinheiten am Dienstag festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft.