Mindestens eine Tote bei schwerem Unfall mit Bus in Berlin

Bei einem schweren Unfall mit einem Doppeldecker-Bus in Berlin ist nach Angaben der Polizei eine junge Fußgängerin getötet worden. Eine weitere Person wurde demnach schwer verletzt, als der Linienbus beide Menschen erfasste.

Bei dem Todesopfer handelt es sich nach ersten Angaben des Polizei-Lagezentrums um eine 15-Jährige. Details zu dem oder der Verletzten lagen zunächst nicht vor. Die Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge am Samstag gegen 19.00 Uhr in der Leonorenstraße im Stadtteil Lankwitz im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Zum genauen Hergang und der Ursache konnte die Polizei am Abend noch keine Angaben machen.

Wie hieß, wurde mehrere Seelsorger an die Unfallstelle entsandt, weil es viele Zeugen des Unglücks gegeben habe. Dazu wurde ein Extra-Fahrzeug bereitgestellt. Gleichzeitig nahmen die Beamten vor Ort Ermittlungen auf und befragten Zeugen.