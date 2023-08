Mindestens 30 Tote bei Explosion an Tankstelle in Dagestan

Bei einer Explosion an einer Tankstelle in der russischen Teilrepublik Dagestan sind nach offiziellen Angaben mindestens 30 Menschen getötet worden. Weitere 75 Menschen seien in der Stadt Machatschkala verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das russische Katastrophenschutzministerium.

Die Behörde hatte erst von 27 Toten berichtet. Danach seien noch drei weitere Leichen gefunden worden, hieß es. Noch laufe das Beseitigen von Trümmern und die Suche nach Opfern. Die Explosion hatte sich am Montagabend ereignet. Ermittlungen wegen möglicher Missachtung von Sicherheitsbestimmungen seien eingeleitet worden.