Minderjähriger flüchtet am Steuer vor Verkehrskontrolle

Kahl am Main (dpa/lby) – In der Nacht zum Freitag ist ein 16-Jähriger in Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) am Steuer eines Autos vor einer Verkehrskontrolle der Polizei geflohen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gelang es dem Minderjährigen zunächst, eine Zeit lang vor der Polizeistreife davon zu fahren: Er war auf der Staatsstraße 2305 unterwegs, als er die Streife sah und daraufhin die Fahrtgeschwindigkeit verlangsamte und den Motor des Pkws schließlich an einer Ampel abwürgte. Als die Streife versuchte, zu dem Auto aufzuschließen, beschleunigte der Fahrer und schaltete seine Scheinwerfer aus. Der junge Mann konnte erst kurz vor dem hessischen Hanau, welches rund zwölf Kilometer vom Heimatort des 16-Jährigen entfernt liegt, von der Polizei gestoppt werden. Wie lange er zu diesem Zeitpunkt schon mit dem Pkw unterwegs war, ist nicht bekannt. Der 16-Jährige erhält ein Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.