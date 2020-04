Millionenschaden wegen Brandes nahe Schloss Hohenschwangau

Augsburg (dpa/lby) – Beim Brand eines mehrstöckigen Wohnhauses in Augsburg sind zwei Menschen verletzt worden. In der Nacht zum (…)

Brandstiftung nach Versicherungsabschluss: Mann muss in Haft

Munningen (dpa/lby) – Nach dem Brand eines Schweinestalls in Munningen (Landkreis Donau-Ries) sind etwa 350 Ferkel eingeschläfert (…)

Nach Feuer in Schweinestall 350 Ferkel eingeschläfert

Neun Verletzte bei Hausbrand in Lindau

Lindau (dpa) – Neun Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lindau am Bodensee verletzt worden. Das Feuer (…)