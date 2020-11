Millionenschaden: Tausende Tonnen Kartoffeln verbrannt

Eslarn (dpa/lby) – Lagerhallen mit mehreren Tausend Tonnen Kartoffeln für Kartoffel-Snacks sind am Montag in Eslarn (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) niedergebrannt. Der Schaden betrage mindestens eine Million Euro, teilte die Polizei mit. Die Brandursache sei unklar; es werde in alle Richtungen ermittelt.

Die Feuerwehren aus der nördlichen Oberpfalz wurden am Vormittag zum Brandort gerufen worden. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löschmaßnahmen dauerten am späten Nachmittag noch an. Auf dem Dach der Hallen waren Photovoltaik-Anlagen verbaut. Statik-Experten des Technischen Hilfswerks unterstützten die Feuerwehr. Ein Gutachter des Versicherers sei in die Ermittlungen eingebunden, teilte die Polizei mit.