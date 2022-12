Bei einem Brand in einer Möbelschreinerei in Weßling (Landkreis Starnberg) ist ein Schaden im siebenstelligen Bereich entstanden. Wie hoch genau, war am Freitag zunächst noch unklar, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Das Feuer war in der Nacht auf Freitag ausgebrochen und erst nach mehreren Stunden erfolgreich gelöscht worden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Erste Erkenntnisse zur Ursache gab nach Angaben des Sprechers zunächst nicht.