Millionenschaden nach Brand in Wertstoffhof

Uffenheim (dpa/lby) – Bei einem Brand eines Wohnhauses im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim ist auch ein Nachbarhaus (…)

Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Ansbach

Ansbach (dpa/lby) – In einem Mehrfamilienhaus in Ansbach ist eine Küche in Flammen aufgegangen. Nach ersten Erkenntnissen löste (…)