Millionenschaden bei Feuer in Holzpalettenwerk

Johanniskirchen (dpa/lby) – Bei einem Großbrand in einem holzverarbeitenden Betrieb in Niederbayern ist am Donnerstag nach ersten Erkenntnissen ein Millionenschaden entstanden. Wie die Polizei berichtete, standen am frühen Abend in Johanniskirchen (Landkreis Rottal-Inn) noch bis zu fünf Produktions- und Lagerhallen in Flammen.

Der Brand soll sich auf etwa 2000 Quadratmetern ausgebreitet haben. In dem Werk wurden Holzpaletten gefertigt. Es sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Kripo habe die Ermittlungen zur Ursache übernommen.

