Brand in landwirtschaftlichem Anwesen: 80 Kaninchen verenden

Gößweinstein (dpa/lby) – Ein Landwirt ist in Oberfranken unwissentlich mit einem brennenden Traktoranhänger durch die Gegend (…)

Anhänger gerät während Fahrt in Brand: Radler warnt Fahrer

Marktredwitz (dpa/lby) – Beim Brand des Dachstuhls eines Doppelhauses am Freitagabend in Oberfranken ist ein hoher Schaden (…)

Bayreuth (dpa/lby) – Die Polizei hat einen Großbrand in einer Bayreuther Behinderteneinrichtung aufgeklärt, der vor neun Monaten (…)

Polizei: Einbrecher legte Brand in Behindertenwerkstatt

Kronach (dpa/lby) – Nach einem tödlichen Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Kronach hat die Staatsanwaltschaft Coburg (…)

Frau und Kleinkind sterben bei Brand: Ermittlungen laufen

Kronach (dpa/lby) – Einen Tag nach einem tödlichen Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Kronach dauern die Ermittlungen an. (…)