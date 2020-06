Millionenprojekt: Textil-Ausbildungszentrum in Plauen geplant

Ein Herzstück der mitteldeutschen Textilwirtschaft soll in Plauen entstehen. In ein sogenanntes Technikum Textil für Nachwuchs, Fortbildung und Forschung in der Elsteraue will der Vogtlandkreis nach Informationen der Freien Presse rund 20 Millionen stecken. Der Kreistag soll in seiner heutigen Sitzung in Markneukirchen den Weg dafür freimachen. Der Verband der Nord-Ostdeutschen Textilindustrie hat das Projekt maßgeblich mit initiiert – er spricht sich seit Längerem dafür aus, die duale Ausbildung aller Textilberufe für den östlichen Teil Deutschlands in Plauen zu konzentrieren. Geprüft werden soll auch, ob im Komplex ein Startup-Center für Firmengründungen mit untergebracht werden kann. Derzeit befindet sich die Immobilie noch in Privateigentum – man habe sich aber eine Kaufoption gesichert, heißt es aus dem Landratsamt.