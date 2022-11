Millionenprojekt: Neuer Ortseingang von Leupoldsgrün wird eingeweiht

In Leupoldsgrün hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. In mehreren Jahren Planung und Bau hat die Gemeinde den Ortseingang neu gestaltet. Finanziert wurde das Millionenprojekt durch die Gemeinde Leupoldsgrün, das Staatliche Bauamt Bayreuth, die Regierung von Oberfranken und den Landkreis Hof. Die Gemeinde verspricht sich von dem neuen Ortseingang eine Verbesserung der Verkehrssicherheit und ein schöneres Stadtbild. Am frühen Nachmittag (13 Uhr) wird der Ortseingang in Leupoldsgrün offiziell eingeweiht.

Foto: In unserem Bild waren noch die Bagger unterwegs, die Hauptstraße durch Leupoldsgrün war monatelang gesperrt