Millionenprojekt: Landkreis Hof baut Kreisstraße bei Stammbach aus

6,7 Millionen Euro – so viel soll eine Baumaßnahme im Landkreis Hof kosten. Der Landkreis will die Kreisstraße (HO 20) zwischen Stammbach und Metzlesdorf auf einer Länge von 1,2 Kilometern ausbauen. Die Pläne hat der Landkreis nun vorgestellt. Durch den Ausbau will der Landkreis die Verkehrssicherheit und das Radwegenetz verbessern. Denn es soll neben der Kreisstraße auch einen neuen Geh- und Radweg geben. Der Landkreis will voraussichtlich im April den Auftrag für das Millionenprojekt vergeben. Der Baubeginn ist für den Frühsommer geplant. Bis nächstes Jahr sollen die Arbeiten gehen. Schon jetzt werden für die Vorbereitung einige Bäume gefällt. Dafür plant der Landkreis laut eigenen Angaben aber Ersatzpflanzungen.