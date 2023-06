Der Spielplatz an der Hainstraße in Plauen ist frisch saniert. Trotzdem dürfen die Kinder weitere zwei Monate nicht dort spielen. Wie (…)

Maßnahme aus dem Sicherheitsgipfel: Gespräche am Plauener Postplatz

Am Postplatz in Plauen ist es in den vergangenen Wochen öfter zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen, an denen auch Migranten (…)