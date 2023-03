Millionenpaket für Krankenhäuser: Über drei Millionen Euro für Kliniken in Naila und Münchberg

Gesundheitsminister Karl Lauterbach will die elektronische Patientenakte vorantreiben. Ärzte und Pflegekräfte sollen damit schneller über Vorerkrankungen und Medikamente des Patienten bescheid wissen. Die Zeitersparnis kann Leben retten; Probleme könnte es allerdings mit dem Datenschutz geben. Die Kliniken Hochfranken in Münchberg und Naila wollen auch digitaler werden; dafür gabs jüngst ein millionenschweres Förderpaket von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Über drei Millionen Euro davon bekommen die beiden Krankenhäuser in Münchberg und Naila. Wie es in einer Mitteilung heißt, wollen die beiden Häuser das Geld in ein sicheres IT-System stecken; außerdem wollen sie moderne Ultraschallgeräte anschaffen und die Bild-, OP- und Anästhesiedokumentation digitalisieren. Ärzte sollen Befunde außerdem mittels Spracherkennung digital festhalten können.