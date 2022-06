Millionen-Verlust bei Floriade – Stadtregierung tritt ab

80 Prozent der Lebensräume sind nach Angaben der EU-Kommission in einem schlechten Zustand. Ein großes Klimaschutzpaket soll (…)

EU-Kommission will Natur vor dem Kollaps retten

Rumänien soll aufgrund des Kriegs in der Ukraine als Ausweichroute für die Ausfuhr von Getreide dienen. Der Staatspräsident spricht von (…)

Erste offizielle Reise als Kronprinzessin Amalia

Eine Prinzessin besucht eine Prinzessin - und das ganz offiziell: Was am Freitagabend in Oslo geplant ist. (…)