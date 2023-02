Millionen aus Bayern für Filme und andere Projekte

Der FilmFernsehFonds Bayern (FFF) hat im Jahr 2021 Projekte rund um Film, Computerspiele und virtuelle Realitäten mit 41,15 Millionen Euro gefördert. Wie das Fördergremium am Dienstag in München mitteilte, seien allein 21,7 Millionen Euro in die Förderung von Kinofilmen geflossen. Fernsehproduktionen unterstützte der FFF mit 9,4 Millionen Euro. Weitere Gelder gingen unter anderem an Games, Kinos und Filmfestivals.

Gefördert wurden unter anderem erfolgreiche Kinofilme wie «Guglhupfgeschwader» oder «Die Schule der magischen Tiere 2». Geld gab es auch für das Marvel-Epos «Black Panther: Wakanda forever», dessen visuelle Effekte zum Teil im Raum München kreiert wurden.

Damit scheint beim FFF die Corona-Flaute überwunden. Das Gesamtfördervolumen nähere sich dem Vor-Corona-Niveau an, erläuterte eine Sprecherin. 2020 lag die Fördersumme nur bei 34 Millionen Euro.