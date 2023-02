Milliardär Bill Gates besucht Deutsches Museum

US-Milliardär Bill Gates hat das Deutsche Museum in München besucht. «Gates interessierte sich sehr für die neue Gesundheitsausstellung des Museums und nahm sich für den Besuch rund eine Stunde Zeit», teilte das Museum am Sonntag mit. Der 67-Jährige war den Angaben zufolge zur Münchner Sicherheitskonferenz in der Stadt und ließ sich bei seinem Besuch am Samstag auch den Brutschrank von Robert Koch zeigen, mit dem dieser 1882 den Tuberkulose-Erreger entdeckte.

Eine Kuratorin zeigte Gates auch den Bioreaktor der Firma Biontech, in dem das Unternehmen die erste Charge seines Covid-19-Impfstoffs hergestellt hat. Der Generaldirektor des Museums, Wolfgang M. Heckl, nannte es «eine Ehre, Sie hier im Museum zu Gast zu haben.» Microsoft-Gründer Gates soll laut Museum zum Abschied gesagt haben: «Ich liebe Wissenschafts-Museen – und dieses hier ist großartig.»