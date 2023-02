Der Riesenschneemann Jakob hat in der Gemeinde Bischofsgrün schon Tradition. Die Schneemannbauer lassen eigens dafür jedes Jahr tonnenweise Schnee ankarren. Dieses Jahr hat Jakob eine Höhe von fast elf Metern erreicht. Das Vergnügen hat aber nicht lange angehalten. Am Freitag erst aufgestellt, hat der Schneemann bereits jetzt Kopf und Bauch verloren. Wenigstens konnten die Bischofsgrüner das Schneemannfest am gestrigen Rosenmontag noch mit einem intakten Jakob feiern.