Mihambo will auch Europameisterin im Weitsprung bleiben

Für Weitspringerin Malaika Mihambo geht es bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in München an diesem Donnerstag (ab 20.05 Uhr/ARD) um den nächsten großen Titel. Die 28-Jährige von der LG Kurpfalz war nach ihrem Olympiasieg im vergangenen Jahr zuletzt in den USA erneut Weltmeisterin geworden. Auch bei der EM tritt sie nach ihrem Erfolg 2018 in Berlin als Titelverteidigerin an. In der Qualifikation war Mihambo mit 6,99 Metern trotz einer Corona-Infektion nach der WM die beste Springerin.

Insgesamt gibt es im Olympiastadion sechs Entscheidungen. Dazu zählen die 5000 Meter der Frauen mit Konstanze Klosterhalfen, die am Montag Vierte über 10.000 Meter wurde. Im Siebenkampf hoffen die deutschen Starterinnen Carolin Schäfer und Sophie Weißenberg ebenso auf gute Platzierungen wie im Hochsprung Titelverteidiger Mateusz Przybylko, der Münchner Lokalmatador Tobias Potye und Jonas Wagner. Außerdem gibt es bei den Männern die Finals über 1500 Meter und im Hammerwurf.

Gefordert sind auch die deutschen Stabhochspringer mit dem WM-Fünften Oleg Zernikel und dem WM-Siebten Bo Kanda Lita Baehre. Sie müssen am Vormittag die Qualifikation überstehen. Großer Favorit ist erneut der schwedische Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordhalter Armand Duplantis. Das Finale findet am Samstag statt.