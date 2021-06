Migrationsberatung: Diakonie Hochfranken schließt Kooperationsvertrag

Wir kennen es selbst, zum Beispiel im Urlaub. Es ist gar nicht mal so leicht, sich an einem neuen Ort zurechtzufinden. Noch schwieriger ist es für Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten, und nun in einem neuen Land ein neues Leben anfangen müssen. Die Diakonie Hochfranken versucht diesen Menschen die Integration mit der Migrationsberatung leichter zu machen. Um die Anlaufstellen im Hofer Land aufrechtzuerhalten, hat die Diakonie jetzt einen Kooperationsvertrag mit der Stadt und dem Landkreis Hof geschlossen. Sie beteiligen sich jetzt an der Finanzierung der Migrationsberatung. Damit sei die Beratung langfristig abgesichert, heißt es in einer Mitteilung von der Diakonie Hochfranken.