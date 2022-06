Mietpreise in Oberfranken: Teilweise auf Großstadt-Niveau gestiegen

Die Inflation ist bereits überall im Alltag zu spüren – nicht nur im Supermarkt, an der Zapfsäule oder im Restaurant, auch Wohnen wird teurer. Auch die Mieten in Oberfranken sind in den letzten Monaten spürbar gestiegen. Bei den Neubau-Mieten in Bayreuth und Bamberg am stärksten. Laut dem Online-Portal ImmoScout24 liegen die Mietpreise hier inzwischen bei über zehn Euro pro Quadratmeter. Bei den Bestandswohnungen hatte Kulmbach die höchste Miet-Steigerung. Mit den Mietpreissteigerungen liege Oberfranken auf dem Niveau vieler Großstädte. Experten gehen davon aus, dass sich der Anstieg weiter fortsetzen wird. In Hof liegt die durchschnittliche Netto-Kaltmiete derzeit bei 6,35 Euro pro Quadratmeter und damit im bayernweiten Vergleich noch relativ niedrig.

