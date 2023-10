Mietpreise in Oberfranken: Deutlicher Anstieg in den Landkreisen Hof & Wunsiedel

In Oberfranken sind die Mietpreise in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Das geht aus einer Auswertung des Bundestages auf Anfrage der Linken hervor. In Bayreuth lag der durchschnittliche Mietpreis pro Quadratmeter letztes Jahr bei 8,21 Euro. Im oberfränkischen Vergleich ist hier der Wohnraum besonders knapp, was an den vielen Studenten liegt. Am stärksten sind die Mietpreise in den letzten Jahren aber in den Landkreisen Kulmbach und Hof gestiegen. Im Raum Kulmbach liegt der Anstieg bei 9,8 Prozent, in Hof sogar bei 12,8 Prozent. Mietervereine aus Oberfranken warnen vor dieser Entwicklung: Den Menschen bleibe deutlich weniger Geld zum Leben übrig. Dazu kommen noch die gestiegenen Heiz- und Stromkosten.