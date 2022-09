Mieten im Osten steigen: Trend zeigt sich nicht im Euroherz-Sendegebiet

Die Preise steigen aktuell nicht nur für Gas und Strom. Die Inflation treibt zum Beispiel auch beim Einkaufen die Preise in die Höhe. Da fragen sich viele, wie sie das noch stemmen können. Und auch die Kaltmieten gehen nach oben. Innerhalb eines Jahres haben sich die Mieten in dreiviertel aller Kreise in Ostdeutschland verteuert. Das hat eine Analyse des Portals immowelt ergeben. In unseren Sendegebieten im Vogtland und dem Saale-Orla-Kreis zeigt sich dieser Trend dagegen nicht. In unserem thüringischen Nachbar-Landkreis sind die Mieten im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 sogar um zwei Prozent zurückgegangen (5,60 € pro qm). Im Vogtlandkreis kostet der Quadratmeter mit 4,80 Euro genauso viel wie im vorangegangen Jahr.