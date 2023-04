Michael Roth wird Trainer von Großwallstadts Handballern

Michael Roth kehrt als Trainer zum TV Großwallstadt zurück. Wie der Handball-Zweitligist mitteilte, übernimmt der 61-Jährige zur neuen Saison. Roth erhält einen Zweijahresvertrag mit der Option auf Verlängerung um eine weitere Spielzeit. Er löst nach dem Ende der laufenden Runde Wjatscheslaw Lotschman ab, der aus persönlichen Gründen um seine Freistellung als Chefcoach des TVG gebeten hatte.

Ex-Nationalspieler Roth war beim TV Großwallstadt von 2004 bis 2009 als Trainer im Einsatz. Zuvor hatte der gebürtige Heidelberger von 1985 bis 1990 das Trikot der Blau-Weißen getragen. In einer Zeitspanne, in der der TVG noch für Furore in der Bundesliga sorgte.

«Ich war insgesamt elf Jahre bei dem Verein und hatte hier als Spieler und Trainer in der Summe meine erfolgreichste Zeit. Für mich bedeutet das Traineramt beim TVG also auch ein Nachhause-Kommen. Ich kenne viele Leute hier, ich kenne die Region und habe mich hier immer wohlgefühlt», äußerte Roth laut Vereinsmitteilung vom Wochenende.