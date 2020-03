Michael Abraham: Rehauer Bürgermeister in Quarantäne – Corona-Test negativ

Nicht nur Bundeskanzlerin Merkel befindet sich in häuslicher Quarantäne. Jetzt muss auch ein Politiker aus der Region zu Hause bleiben: Der Rehauer Bürgermeister Michael Abraham befindet sich aktuell in häuslicher Quarantäne, weil sich eine Mitarbeiterin des Rathauses mit dem Corona-Virus angesteckt hat, wie die Frankenpost berichtet. Abraham selbst gibt gestern Abend via Facebook aber Entwarnung: Sein Testergebnis ist negativ – er muss dennoch bis nächste Woche in Quarantäne bleiben. Die Arbeit im Rathaus laufe weiter – unter der Führung vom zweiten Bürgermeister Werner Bucher. Abraham wünscht abschließend allen da draußen: Bleibt gesund und alles Gute.