Metzgerei Krafft Hof: Filiale in der Altstadt ab heute geschlossen

Es ist ein weiterer Leerstand in der Hofer Altstadt – Die Landmetzgerei Krafft schließt heute (SA) ihre Filiale in der Innenstadt. Darauf hat in den vergangenen Tagen schon ein Aushang im Schaufenster aufmerksam gemacht. Grund für die Schließung sind unter anderem Personalprobleme. Außerdem kommen schon länger weniger Kunden in die Altstadt. Fleisch und Wurst bekommt ihr aber auch weiterhin in den anderen beiden Filialen der Metzgerei Krafft in Konradsreuth und im Discounter in Moschendorf.