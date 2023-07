Metropolregion Nürnberg: Verabschiedung des Aktionsplans zur Flächensicherung

Wenn ein neues Gewerbegebiet entsteht, dann wird das oft auf landwirtschaftlichen Flächen errichtet. Für die Landwirte bedeutet das aber einen Verlust von Produktionsflächen und damit auch von Einkommen. Felder sind außerdem wichtig für den Artenschutz. Die Metropolregion Nürnberg will sich für den Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen stark machen. Sie orientiert sich dabei am Bundesforschungsprojekt ReProLa, das den Kommunen einen Leitfaden zur Flächensicherung an die Hand gibt. Der Leitfaden ist Teil des Aktionsplans „Heimat für Regionalprodukte“. Den will die Metropolregion Nürnberg am Nachmittag (ab 15 Uhr) bei einer Sitzung in Erlangen-Höchstädt offiziell beschließen.