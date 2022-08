Metropolregion Nürnberg: Studie zur Kulturellen Bildung in den Landkreisen und Kommunen

Unterricht von Zuhause aus, keine Treffen im Sportverein und geschlossene Kultureinrichtungen – in den vergangenen Jahren mussten wir alle wegen der Pandemie auf viele Veranstaltungen und Kontakte verzichten. Aber wie wirken sich Isolation und Lockdown auf unsere Gesellschaft aus? Diese und weitere Fragen will das Forum Kultur der Metropolregion Nürnberg in einer Studie klären. Noch bis zum 31. August können unter anderem Mitarbeitende aus Kultureinrichtungen, Politik und Wirtschaft an der Online-Umfrage teilnehmen. Durch die Studie soll auch geklärt werden, wie es um die kulturelle Bildung in den Landkreisen und Kommunen steht und wie die Angebote in Zukunft verbessert werden können, so Eva Döhla, politische Sprecherin des Forums Kultur in einer Mitteilung der Metropolregion Nürnberg.

Zur Online-Umfrage geht’s hier.