Metropolregion Nürnberg mit AfD-Landrat: Sesselmann aus Sonneberg lässt sich vertreten

Einige hatten gespannt darauf gewartet, wie sich die Metropolregion Nürnberg, zu der auch die Landkreise Oberfrankens gehören, mit ihrem AfD-Mitglied aus Sonneberg stellen werden. Robert Sesselmann ist der erste AfD-Landrat Deutschlands und vertritt seinen Landkreis in der Metropolregion, denn da ist Sonneberg Mitglied. Die erste Sitzung nach der Landratswahl in Sonneberg am Wochenende hat AfD-Mann Sesselmann ausgelassen, sein Stellvertreter, Jürgen Köpper von der CDU ist gekommen. Sesselmann war beim AfD-Parteitag in Magdeburg.