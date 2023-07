Metropolregion Nürnberg: Maßnahmen gegen Flächenverlust

Die landwirtschaftlichen Felder prägen unsere Region. Auf einen Einwohner der Metropolregion Nürnberg, zu der auch Hochfranken gehört, kommt eine landwirtschaftliche Fläche von 10 Tennisfeldern. Doch jedes Jahr gehen fast 1.500 Hektar an landwirtschaftlichen Flächen verloren für Straßenbau, Gewerbe, Industrie oder Wohnhäuser. Das schreibt die Metropolregion Nürnberg in einer Mitteilung.

Der Umgang mit landwirtschaftlichen Flächen stehe aktuell kaum im Fokus von Kommunen, heißt es in der Mitteilung der Metropolregion. Doch die Felder seien Produktionsflächen und Einkommensquellen für die Erzeuger und zudem maßgeblich für den Arten- und Klimaschutz. Das Bundesforschungsprojekt ReProLa bietet Kommunen einen Leitfaden. Darin stehen auch positive Beispiele bei denen Kommunen, auch aus Oberfranken, zum Beispiel Leerstände wiederbeleben und neu nutzen. Der Leitfaden ist Teil des Aktionsplans „Heimat für Regionalprodukte“, der Ende Juli durch den Rat der Metropolregion beschlossen werden soll.