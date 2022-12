Meteorologen warnen vor gefrierendem Regen und Glatteis

Der Deutsche Wetterdienst erwartet erneut gefrierenden Regen und Glatteis in Bayern, vor allem in Franken. Es bestehe Sturz- und Unfallgefahr durch extreme Glätte. Man müsse mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. In der Nacht zum Montag kam es nach bisherigen Erkenntnissen zunächst nicht zu einer Häufung von Unfällen in Bayern, wie Anfragen bei den Polizeipräsidien ergaben. Im Laufe des Montags sollte es wieder wärmer werden. Am Alpenrand kann der Föhn bereits zum Wochenstart bis zu 12 Grad bringen.