Meteorologen: In Bayern wird es stürmisch

München (dpa/lby) – Stürmisch wird es in Bayern in den nächsten Tagen. In den Kammlagen der Gebirge könne es schon in der Nacht zum Mittwoch zu Sturmböen mit bis zu 85 Stundenkilometern kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagvormittag mit. Auch im Flachland könne es am Mittwoch zu stürmischen Böen bis zu 70 Kilometern pro Stunde kommen, sagen die Meteorologen voraus.

Für den Donnerstag warnt der DWD vor schweren Sturm- und orkanartigen Böen in Franken und der Oberpfalz. Durch das Bergland werden den Prognosen zufolge zahlreiche Orkanböen wehen. Am Donnerstagabend erwarten die DWD-Experten eine Abschwächung des Windes. Allerdings werde es am Freitag und Samstag voraussichtlich erneut stürmisch, teilten die Meteorologen mit.

