Messerstich nach Kneipenabend in Marktredwitz: Angeklagter bekommt Bewährungsstrafe

Nach einem langen Kneipenabend kann man sich an das eine oder andere schon mal nicht mehr so genau erinnern. So ist das jetzt auch einigen vor dem Hofer Landgericht gegangen. Sie sind vor zehn Monaten dabei gewesen, als ein Kellner einer Marktredwitzer Kneipe einem 24 Jahre alten Mann mit einem Messer in den Oberkörper stach. Eine Notoperation rettete ihm damals das Leben. Das Gericht hat den Kellner jetzt zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Auslöser soll ein Streit zwischen beiden in der Kneipe gewesen sein. Der Kellner floh nach Hause, wohin ihm gleich mehrere Gäste folgten. Im Treppenhaus kam es schließlich zum Messerstich, nachdem der Täter aus der Eingangstür kam.