Messerstecherei: Plauener kommt in Entzugsklinik

Mit einem 20 Zentimeter langen Messer hat ein 39 Jahre alter Mann Anfang Februar in Plauen auf eine ihm unbekannte Frau eingestochen. Das Opfer hat schwere Verletzungen erlitten und musste notoperiert werden. Wegen dieser Attacke musste sich der Mann jetzt vor dem Landgericht Zwickau verantworten. Das hat schon am ersten Verhandlungstag das Urteil gefällt. Die Kammer hat angeordnet, dass der Angeklagte erst in einer Entzugsklinik und dann in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird.

Ein psychiatrischer Sachverständiger hatte festgestellt, dass der 39-Jährige zum Zeitpunkt der Tat unter einer Psychose litt, die durch die Droge Crystal ausgelöst wurde. Das Gericht sieht ihn deshalb als schuldunfähig an. Sonst hätte sich der 39 Jahre alte Mann des versuchten Totschlages und der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht.