Messerstecherei in Plauen: Vier Männer festgenommen, zwei Verletzte

Bei einer Messerstecherei in Plauen wurden am Nachmittag nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwei Personen verletzt. Zwei 41 und 42 Jahre alte Männer standen vor einem Imbiss in der Röntgenstraße als plötzlich ein weißer SUV davor gehalten hat. Vier unbekannte Insassen haben nach dem Aussteigen unvermittelt auf die beiden eingestochen. Danach sind sie geflüchtet.

Nach einer Fahndung hat die Polizei das Auto auf einem Parkplatz an der B94, nahe der Anschlussstelle Reichenbach, gestellt. Sie hat die vier Personen vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei Zwickau ermittelt aktuell noch nach dem Motiv und dem genauen Tathergang. Sie bittet Zeugen, sich zu melden. Die beiden Opfer wurden im Krankenhaus versorgt.