Messerstecher-Prozess: Busreisende kommen zu Wort

Er soll im Juli am Hofer Hauptbahnhof einen Busfahrer erstochen haben. Seit vergangenem Freitag steht ein 44 Jahre alter Mann aus Reichenbach deshalb vor dem Landgericht Hof. Die Staatsanwaltschaft hat beantragt, den mutmaßlichen Täter aufgrund seiner Schizophrenie in eine forensische Psychiatrie einweisen zu lassen. Am ersten Verhandlungstat hat der Vogtländer die Tat gestanden. Er fühlte sich von dem Lärm der Fahrgäste gestört. Es ist zu einer Schlägerei mit einem der Reisenden gekommen. Als der Busfahrer dazwischen ging, hat der psychisch kranke Mann mit dem Messer auf ihn eingestochen. Der Mann ist noch am Tatort verstorben. Am heutigen Verhandlungstag werden die Fahrgäste zu Wort kommen und ihre Sicht der Tat schildern. Der Beschuldigte hat sich im Rahmen seiner Aussage beim Sohn des Opfers entschuldigt, der als Nebenkläger auftritt. Die Tat sei ein Unfall gewesen.