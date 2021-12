Messerattacke auf Busfahrer: Prozessauftakt am Landgericht Hof

Anfang Juli ist ein polnischer Busfahrer in Folge einer Messerattacke am Hofer Hauptbahnhof verstorben. Vor dem Landgericht Hof beginnt am Vormittag der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter aus dem Vogtland. Der Mann muss sich wegen Totschlags verantworten. Laut dem Gutachten eines Sachverständigen war der Mann aus Reichenbach zum Zeitpunkt der Tat jedoch schuldunfähig. Er leide an Schizophrenie, die mit Angst- und Zwangszuständen einhergeht. Die Staatsanwaltschaft Hof beantragt daher, den mutmaßlichen Täter in einer forensischen Einrichtung unterzubringen. Sie geht davon aus, dass der Mann aufgrund seiner Krankheit auch in Zukunft eine Gefahr darstellen könnte.

Der 63 Jahre alte Busfahrer wollte am Tattag einen Streit zwischen dem Angeklagten und einem seiner Fahrgäste schlichten. In Folge dessen soll der Mann aus dem Vogtland mehrmals mit dem Messer auf ihn eingestochen haben. Der Fahrer ist noch am Tatort seinen schweren Verletzungen erlegen.