Messerattacke am Plauener Postplatz: Prozessauftakt am Landgericht

Anfang Mai geraten zwei Flüchtlinge in Plauen auf dem Postplatz in Streit. Plötzlich zieht einer ein Messer und verletzt den anderen am Hals. Nur eine Notoperation kann das Opfer retten. Der mutmaßliche Täter, ein 23 Jahre alter Mann, muss sich seit dem Morgen vor dem Landgericht Zwickau wegen versuchten Totschlags verantworten. Der Fall hatte Diskussionen um die Sicherheitslage in der Plauener Innenstadt ausgelöst. Die Stadt hat daraufhin verschiedene Maßnahmen wie ein Alkoholverbot in der Innenstadt beschlossen. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage angesetzt. Am 24. November soll auch das Opfer aussagen.