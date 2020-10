Messerangriff in Neutraubling: Tatverdächtiger stellt sich

Neutraubling (dpa/lby) – Nach dem Messerangriff vor dem Rathaus in Neutraubling bei Regensburg hat sich ein Tatverdächtiger gestellt. Ein 18-Jähriger sei am Donnerstag mit einem Rechtsbeistand zur Regensburger Polizei gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach einer Vernehmung sei er festgenommen und in ein Gefängnis gebracht worden. Zur möglichen Tatwaffe und dem Motiv des Tatverdächtigen machte die Polizei aus «ermittlungstaktischen Gründen» zunächst keine Angaben.

Am Mittwoch war ein 18-Jähriger mit schweren Stichverletzungen im Oberkörper vor dem Rathaus in Neutraubling gefunden worden. Er wurde notoperiert und ist inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.