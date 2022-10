Messerangriff in Arzberg: Mann wird am Kopf verletzt

Mit einer blutenden Kopfwunde ist ein 54 Jahre alter Mann am Dienstagabend ins Krankenhaus eingeliefert worden. Lebensgefahr bestand zum Glück nicht. Zuvor soll ihn ein 36 Jahre alter Mann in einer Flüchtlingsunterkunft in Arzberg mit einem Messer angegriffen haben. Danach flüchtete er Richtung Busbahnhof, wo ihn die Polizei festnehmen konnte. Der Tatverdächtige sitzt nun in einer JVA in Untersuchungshaft. Kripo und Staatsanwaltschaft Hof ermitteln jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.