Messerangriff bei Familienfeier: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Eine Familienfeier hat am Samstagabend in Hof ein trauriges Ende genommen. Ein 46-jähriger Tatverdächtiger sitzt nach einem Messerangriff in Untersuchungshaft. Erst ist es bei der Tauffeier in einer Gaststätte in der Leimitzer Straße zwischen mehreren Besuchern zu verbalen Auseinandersetzungen gekommen. Der 46-Jährige hat daraufhin ein Messer gezückt und einen 17-Jährigen und einen 21 Jahre alten Mann schwer verletzt. Rettungswagen brachten die beiden in unterschiedliche Krankenhäuser. Polizeibeamte konnten den Angreifer noch am Tatort festnehmen. Ein Richter hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof gestern Mittag Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts erlassen.

(Symbolbild)