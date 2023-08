Messerangriff auf der A73: Mann in U-Haft

Der 33-jährige Fahrer war am Freitag Abend mit drei weiteren Insassen auf der A 73 unterwegs. Während der Fahrt geriet der 28-jährige Mitfahrer mit den anderen Insassen in Streit. Er soll auf den Fahrer sowie auf die 56 Jahre alte Beifahrerin eingestochen haben. Sie wurde dabei schwer verletzt. Der Fahrer habe dann das Fahrzeug angehalten und den Angreifer aus dem Auto gezogen. Dabei sollen der 33-Jährige und der 28-Jährige leichte Schnittverletzungen erlitten haben. Eine weitere 18 Jahre alte Mitreisende blieb unverletzt.

Das könnte Sie auch interessieren

Sanierung abgeschlossen: Wüstenbrunner Straße in Rehau wird freigegeben

Erleichterung für die Autofahrer in Rehau. Die Wüstenbrunner Straße ist aufwändig saniert worden, schreibt die Stadt. Nach einem Jahr (…)

Auto gegen LKW: Schon wieder Unfall an Hofer Kreuzung

Schon wieder hat es an diesem Morgen an der Kreuzung in Hof gekracht, die ja schon am Wochenende Unfallschwerpunkt war. Es kam mehrfach (…)

Schulstart in Sachsen: Kultusministerium setzt auf Digitalisierung

Die Schüler in Bayern genießen noch eine Weile ihre Sommerferien. In unserem sächsischen Sendegebiet im Vogtland startet heute schon (…)

Hofer Problem-Kreuzung?: Mehrere Unfälle übers Wochenende

An einer Hofer Kreuzung hat es am Wochenende mehrere Zusammenstöße gegeben – offensichtlich, weil die Vorfahrtsregelung nicht so (…)

Sperrung am Wurmlohpass im Fichtelgebirge: Auswirkungen am Busverkehr

Ab heute ist die Staatsstraße am Wurmlohpass, also zwischen Tröstau und Nagel, gesperrt. Das teilt die Verkehrsgemeinschaft (…)

Vorbereitung auf die neue Saison: Selber Wölfe starten mit Testspielen

In zirka vier Wochen starten die Selber Wölfe in die neue DEL2-Saison. Mit vielen neuen Spielern will sich das Team jetzt einspielen. (…)