Mercedes baut in Oberlosa: Auto Müller expandiert ins Vogtland

Die Auto Müller GmbH & Co. KG expandiert ins Vogtland. Der Mercedes-Händler aus Hof hat eine 42.000 Quadratmeter große Fläche am Industrie- und Gewerbestandort Plauen-Oberlosa gekauft. Laut Informationen der Freien Presse soll dort ein Standort mit Miet-LKW-Service entstehen – aber auch Fahrzeughandel, Werkstatt und Service sollen auf dem Areal zwischen Obermarxgrüner Straße und A 72 etabliert werden. Konkrete Pläne will Inhaber Alexander Müller in Kürze präsentieren – zuvor soll es aber noch Gespräche mit dem Oberlosaer Ortschaftsrat geben. Das oberfränkische Engagement im Vogtland hat Folgen: weil der Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland sein Händlernetz strafft, verlieren die Autohäuser Oppel in Plauen, Aue und Ellefeld sowie an drei bayerischen Standorten das Neuwagengeschäft. Während man weiterhin Service, Werkstatt, Gebraucht- und Jahreswagen für die Marke mit dem Stern anbietet, firmiert das 90jährige Familienunternehmen ab Januar als Peugeot-Händler in Plauen.