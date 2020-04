Menschen befolgen Ausgangsbeschränkungen weitgehend

Augsburg (dpa/lby) – Das sonnige Wetter hat am Karsamstag erneut viele Menschen ins Freie gelockt, die Polizei hat aber nur wenige Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen festgestellt. «Bisher läuft es relativ problemlos», sagte ein Polizeisprecher am Mittag in Augsburg. Einige Autofahrer, die ihre Fahrzeuge in Waschanlagen sauber machten, hätten sich zwar uneinsichtig gezeigt, insgesamt hielten sich die meisten Menschen aber an die Regeln zur Eindämmung des Coronavirus.

Auch in Oberbayern war die Lage ähnlich wie an den Tagen zuvor. «Die meisten Menschen halten sich an die Beschränkungen», so ein Sprecher der Polizei in Ingolstadt. Jedoch gebe es immer wieder verbotene Besuche in Wohnungen oder Treffen im Freien. Bei viel Sonne und Temperaturen bis 23 Grad zog es am Karsamstag viele Spaziergänger und Radfahrer in die Natur. Die Polizei hat über die Ostertage ihre Kontrollen verschärft.

Zufrieden zeigten sich auch die Beamten in Mittel- und Unterfranken. Die Leute seien sehr kooperativ, sagte ein Sprecher in Würzburg.