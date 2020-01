München (dpa/lby) – Ein Mensch ist in München nach Polizeiangaben in eine Müllpresse geraten. Ob er dabei ums Leben kam, konnte ein Sprecher am Mittwoch zunächst nicht sagen. Auch weitere Details zu dem Vorfall, der sich am Dienstagnachmittag in der Münchner Innenstadt ereignete, nannte die Polizei zunächst nicht. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.