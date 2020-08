Meltblown Anlage: Sander AG hat neue Anlage eingeweiht

Der Bedarf an Masken in der Corona-Krise ist und bleibt hoch und das: In der ganzen Welt. Ein Unternehmen hier in der Region hilft dabei, diesen Bedarf zu decken. Die Sandler AG in Schwarzenbach an der Saale hat jetzt eine neue Anlage angeschafft. Der Chef, Dr. Christian Heinrich Sandler über die sogenannte Meltblown Anlage:

Zur Einweihungs-Veranstaltung heute sind viele Politiker und Vertreter der Wirtschaft bei Sandler gewesen. Unter anderem hat der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger eine Rede gehalten. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich via Videobotschaft bei dem Unternehmen hier in der Euroherz-Region bedankt.