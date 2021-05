Melanie Gebhardt fährt nach Tokio: Hofer Kanutin für Olympia qualifiziert

Es ist das Ziel, auf das jede Sportlerin oder jeder Sportler hinarbeitet: Die Olympischen Spiele. Die Hofer Kanutin Melanie Gebhardt hat das jetzt erreicht. Wie der Deutsche Kanuverband mitteilt, fährt sie mit dem Kajak-Team nach Tokio. Bei der Qualifikation in Szeged in Ungarn konnte sie gemeinsam mit Sarah Brüsseler im Zweier-Kajak über 500 Meter auf den letzten 100 Metern noch an den führenden Russinnen vorbeiziehen und das Finale für sich entscheiden. Gebhardt freut sich, dass jetzt insgesamt sechs Frauen zu Olympia fahren können. Gebhardt fährt für den SC DHfK Leipzig und holte bei Europa- und Weltmeisterschaften je zweimal Silber und Bronze.